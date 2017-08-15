ООО «Полярис» приступило к строительству бассейна в Перми
Подрядная организация — ООО «Полярис» — приступила к строительству бассейна на ул. Сысольская, 10/5 в Перми.
Подрядная организация — ООО «Полярис» — приступила к строительству бассейна на ул. Сысольская, 10/5 в Перми.
Как сообщили в городском управлении капитального строительства, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м. В здании разместятся плавательная чаша и спортивный зал. Размер чаши составит 25 на 11 м.
Согласно аукционной документации у подрядчика будет 365 дней для завершения всех работ со дня заключения контракта.
Напомним, ранее АО «ПЗСП» приступило к строительству бассейна в микрорайоне Пролетарский. Объект планируется сдать также в следующем году.