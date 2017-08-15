Бесплатный проезд болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге оплатит область

Согласно документу, субсидии будут перечисляться за счет областной казны, откуда Екатеринбург получит деньги в форме межбюджетных трансфертов.
Компенсации предусмотрены для автоперевозчиков, кроме такси, и для городского электротранспорта, который регулярно ходит по маршрутам FIFA.
Чтобы получить деньги, у перевозчика не должно быть долгов по налогам и сборам, он не должен находиться в стадии реорганизации или банкротства.
Не предусмотрены выплаты иностранным юрлицам, а также тем, у кого более 50% уставного капитала находится в офшорах. Компенсации не дадут тем, кто не следит за внешним и внутренним санитарным состоянием подвижного состава и за соответствием экологическим нормам.
Претенденты на выплаты должны оборудовать свой транспорт аппаратурой ГЛОНАСС, автоматизированными терминалами учета и оплаты поездок и табличками с изображением символики ЧМ-2018.