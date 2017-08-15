В Новосибирской области снижается объем сельскохозяйственной продукции

Выпуск продукции сельского хозяйства в Новосибирской области продолжает сокращаться. Это следует из данных по итогам первых шести-семи месяцев 2017 года, опубликованных Новосибирскстатом.

Согласно сообщению ведомства, объем выпуска продукции отрасли за период с января по июнь этого года оказался хуже результата аналогичного периода 2016 года на 1,2%. По итогам первого квартала сокращение составляло лишь 0,7%. Между тем, весь прошлый год этот показатель превышал результат 2015-го, но постепенно превышение сокращалось. Всего в 2016 году объем сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области превысил результат 2015 года на 1%.

За первые семь месяцев этого года в регионе было произведено 113,4 т мяса скота и птицы, 414,6 тыс. т молока. Оба показателя меньше, чем за аналогичный период 2016 года на те же 1,2%. Лишь по производству яиц получен рост — на 0,1% до 724,9 млн шт.