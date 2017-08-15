Стало известно, где в Башкирии ждут молодых специалистов, и на какую зарплату они могут рассчитывать

Оказалось, что в регионе сегодня 38% предложений — для специалистов без опыта работы. Это значит, что каждая третья вакансия в республике — для начинающих специалистов. Больше всего вакансий для них в «Продажах», «Банках», «Административном персонале», консультировании и строительстве. При этом на самое высокое вознаграждение из данных сфер могут рассчитывать специалисты, работающие в строительстве. Средняя зарплата, которую им предлагают, — 40 тысяч рублей.

«Начинающим специалистам найти работу сегодня не так просто, — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. — Во многом это связано с тем, что у них нет понимания, где искать работу, как правильно составить резюме? И просто нет еще опыта в поиске работы, который придет со временем. Одно из самых распространенных опасений у начинающих специалистов — это отсутствие у них опыта работы. Что тут можно посоветовать? Во-первых, помнить, что опыт — дело наживное. Во-вторых, обратить внимание на вакансии, где указано, что опыт не требуется. Это значит, что компания готова обучать и вкладываться в молодого сотрудника. Интересно, что в таких вакансиях самое распространенное требование — коммуникабельность и нацеленность на результат».