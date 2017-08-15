Регионы России вышли из экономической депрессии

«В июне 2017 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) по России снизился с 61,2 до 52,7 процента. При этом 50-процентную отметку преодолели три из пяти важнейших секторов и семь из восьми федеральных округов, что говорит о фронтальном улучшении ситуации, по крайней мере, в территориальном разрезе», — сказано в докладе.

Промышленный индекс РЭА составил 73 процента, что подтверждает устойчивое повышение экономической активности в данном секторе. Рост активности зафиксирован в розничной и оптовой торговле (55−59 процента).

Экономическая активность в секторе платных услуг понизилась до 45 процентов.

«Единственный сектор, где ситуация по-прежнему заметно хуже, чем она была в прошлом году, это строительство (32 процента), где, однако, формируются важнейшие инвестиционные предпосылки долгосрочного роста в строительном секторе», — говорится в бюллетене.

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Индекс РЭА в июне превысил уровень в 50 процентов в 47 случаях из 82 на уровне регионов. Число регионов, где преобладает рост в четырех или пяти секторах, увеличилось с 20 до 33.

В число самых проблемных регионов, где сократились все сектора экономики, вошли Волгоградская и Томская области. Самые успешные субъекты федерации — Республика Карелия, Кемеровская область и Приморский край. В среднем экономическая активность выросла в 50 регионах.

«В целом, хотя почти в 20 процентах от общего числа российских регионов рецессия еще далека от завершения, глубина и территориальная распространенность спада явно уменьшаются. На уровне всей российской экономики рецессия 2014−2015 годов, очевидно, закончилась», — указано в документе.