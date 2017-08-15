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09:57 (мск), источник: КрымPress

В Красногвардейском районе Крыма появится новое фруктохранилище

В Красногвардейском районе Крыма (в селе Александровка) реализуется инвестиционный проект по строительству фруктохранилища с сортировочной фабрикой и производственными линиями. Проект находится на стадии заключения договора аренды земли.

Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК. В силу увеличения времени на оформление договора аренды земельного участка, проект осуществляется с отставанием на один месяц.

Исходя из текущей ситуации, мы актуализируем дорожную карту в системе проектного управления и продолжим работу. Небольшое отставание — не повод опускать руки. Мы приложим все усилия, чтобы помочь нашим инвесторам выйти на результат, в какой бы ситуации они не оказались, — отмечает куратор проекта Инна Голева.

Соглашение о реализации проекта было подписано в декабре 2016 года. Срок его реализации — чуть более двух лет. На производстве будут трудиться 200 работников.

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