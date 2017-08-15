В Красногвардейском районе Крыма появится новое фруктохранилище

Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК. В силу увеличения времени на оформление договора аренды земельного участка, проект осуществляется с отставанием на один месяц.

Исходя из текущей ситуации, мы актуализируем дорожную карту в системе проектного управления и продолжим работу. Небольшое отставание — не повод опускать руки. Мы приложим все усилия, чтобы помочь нашим инвесторам выйти на результат, в какой бы ситуации они не оказались, — отмечает куратор проекта Инна Голева.