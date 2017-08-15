Администрация Нижнего Новгорода не стала закупать новые школьные автобусы по требованию ГИБДД

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова, в целях экономии бюджета целесообразнее не покупать новые школьные автобусы, а арендовать их у специализированных предприятий.

По данным департамента образования, из 166 школ Нижнего Новгорода специализированные автобусы имеются в 14. В основном это автомобили марок ГАЗель и ПАЗ. Они необходимы для ежедневного подвоза детей к месту обучения из поселков Дубравный и Березовая пойма, а также осуществляют перевозки в рамках работы учреждений с круглосуточным пребыванием детей и учреждений дополнительного образования.

Все остальные образовательные организации расположены в черте города, поэтому не нуждаются в штатном автобусе. Выездные же мероприятия не носят массовый характер и организуются сезонно: в новогодние праздники, каникулярные периоды, в рамках работы летних лагерей. Всего департамент образования организует в течение года от пяти до десяти мероприятий, связанных с необходимостью доставки детей к месту их проведения в количестве от 200 до 400 человек. Для таких целей целесообразнее арендовать технику, отметила Ирина Тарасова.

«Закупать — это значит потратить деньги на сам автобус, содержать его и расходы по техническому обслуживанию, ставка водителю, помещение для гаража и т. д. Это очень накладно получается. Гораздо дешевле и целесообразнее мы используем автобусы специализированных компаний», — объяснила она.

При этом обязательное требование, чтобы все условия перевозки в плане безопасности детей соблюдались, остаётся и к арендованному транспорту, подчеркнула чиновник.