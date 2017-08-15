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10:41 (мск), источник: Мослента

Москва потратит на День города 500 миллионов рублей

Часть расходов возьмут на себя инвесторы.

Москва потратит на празднование Дня города около 500 миллионов рублей. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель мэра по экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, передает РИА Новости.

«Бюджет фестиваля “Юбилей Москвы” остался таким же, как и в прошлом году», — сказала она.

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Заммэра подчеркнула, что некоторая часть запланированных расходов переложена на инвесторов. К примеру, уличные арт-инсталляции создаются за счет спонсора, за частные средства будут выпущены комиксы. Городской бюджет, по ее словам, возьмет на себя оплату уборки и содержания фестивальных площадок, обеспечение электроэнергией.

День города Москвы в этом году будут отмечать 9—10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении — в стиле русского авангарда. Его создали на основе серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах. К 870-летию города также запланирован исторический фестиваль, посвященный достижениям знаменитых уроженцев город.

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