Москва потратит на День города 500 миллионов рублей
Часть расходов возьмут на себя инвесторы.
Часть расходов возьмут на себя инвесторы.
Москва потратит на празднование Дня города около 500 миллионов рублей. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель мэра по экономической политики и
«Бюджет фестиваля “Юбилей Москвы” остался таким же, как и в прошлом году», — сказала она.
Заммэра подчеркнула, что некоторая часть запланированных расходов переложена на инвесторов. К примеру, уличные
День города Москвы в этом году будут отмечать