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11:07 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярские предприятия лесопереработки вложили 1,7 млрд рублей

На сегодняшний день в крае реализуются 11 приоритетных инвестиционных проектов. На различных стадиях согласования находятся еще восемь.

Инвестиции в создание лесоперерабатывающих производств в Красноярском крае в 2017 году составили 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства региона Владимир Векшин.

На сегодняшний день в крае реализуются 11 приоритетных инвестиционных проектов. На различных стадиях согласования находятся еще восемь. Всего с начала выполнения проектов в лесную отрасль Красноярского края инвесторы вложили более 38 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд — в 2017 году.

«Три лесоперерабатывающих производства работают в полную мощность: ООО “Приангарский ЛПК”, АО “Краслесинвест”, ООО “Сиблес Проект”. Благодаря реализации этих проектов, Красноярский край демонстрирует существенный прирост в заготовке древесины, и уже занимает второе место в РФ после Иркутской области. А выпуск пилопродукции вырос за первое полугодие 2017 года на 32%, — отметил Владимир Векшин. — Наша задача — сохранить темпы развития данных производств».

Большинство инвестпроектов активно осваивает инвестиции, наращивает объемы производства, добросовестно выполняет обязательства по уплате налогов и арендных платежей. Ряд инвесторов только приступили к реализации проектов и проводят проектно-изыскательские работы, приобретают технику и оборудование, готовят площадки под строительство объектов.

Отметим, что в Красноярском крае ужесточены требования по реализации инвестиционных приоритетных проектов в области освоения лесов. В числе основных — теперь заключить договоры аренды лесных участков и получить доступ к лесосырьевым базам инвесторы могут лишь после завершения строительства лесоперерабатывающих производств, и использовать лесные ресурсы могут только для собственных нужд.

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