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10:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На челябинском проспекте перекрыли проезд

В Челябинске ввели ограничения движения для автотранспорта.

Запрет коснулся двух участков проспекта Победы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Проезд перекрыт от улицы Бажова до Героев Танкограда и от улицы Горького до Российской — там ремонтируют дорожное покрытие. Восстановить трафик в полном объеме планируют 17 августа. При этом в мэрии уточнили, что график может быть скорректирован в зависимости от погоды.

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