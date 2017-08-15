На челябинском проспекте перекрыли проезд

Проезд перекрыт от улицы Бажова до Героев Танкограда и от улицы Горького до Российской — там ремонтируют дорожное покрытие. Восстановить трафик в полном объеме планируют 17 августа. При этом в мэрии уточнили, что график может быть скорректирован в зависимости от погоды.