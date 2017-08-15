Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Захарченко: Украина «утилизирует» неугодных боевиков-радикалов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Трассу Уфа — Аэропорт частично перекроют на один месяц

Будут проводиться работы по ремонту полотна.

С 4 сентября на целый месяц будет закрыто движение по одной из полос трассы Уфа — Аэропорт. Об этом сегодня сообщил вице-мэр башкирской столицы Салават Хусаинов.

— Мы начнем работы в сентябре. Организуем реверсивное движение. Конечно, пробки возникнут, мы заранее просим прощения у горожан за предоставленные неудобства. Но ездить по свежеуложенному асфальту не будет никто, — категорично отрезал заместитель Ирека Ялалова.

Власти города распорядились организовать въезд и выезд из Уфы на время ремонта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь