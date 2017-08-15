Трассу Уфа — Аэропорт частично перекроют на один месяц
Будут проводиться работы по ремонту полотна.
Будут проводиться работы по ремонту полотна.
С 4 сентября на целый месяц будет закрыто движение по одной из полос трассы Уфа — Аэропорт. Об этом сегодня сообщил
— Мы начнем работы в сентябре. Организуем реверсивное движение. Конечно, пробки возникнут, мы заранее просим прощения у горожан за предоставленные неудобства. Но ездить по свежеуложенному асфальту не будет никто, — категорично отрезал заместитель Ирека Ялалова.
Власти города распорядились организовать въезд и выезд из Уфы на время ремонта.