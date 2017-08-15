В Новосибирской области отремонтировали шесть дорог
Дорожные работы завершились на четырех объектах региональных дорог и на двух объектах в самом Новосибирске, об этом сообщили в
Дорожные работы завершились на четырех объектах региональных дорог и на двух объектах в самом Новосибирске, об этом сообщили в
В Новосибирской области отремонтировали шесть дорог, заявили в
Ремонт завершился на дорогах «Новосибирск — Аэропорт Толмачево», «Новосибирск — Колывань — Томск», «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Кроме того, проведены работы на улице 2-ая Станционная и на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта.
В проект «Безопасные и качественные дороги» входит замена дорожного покрытия, установка новых светофоров, пешеходных ограждений и ремонт тротуаров.
В 2017 году на реализацию проекта из бюджета выделено более 2 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать почти 100 км дорог.