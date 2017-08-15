В Новосибирской области отремонтировали шесть дорог, заявили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Ремонт завершился на дорогах «Новосибирск — Аэропорт Толмачево», «Новосибирск — Колывань — Томск», «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Кроме того, проведены работы на улице 2-ая Станционная и на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта.

В проект «Безопасные и качественные дороги» входит замена дорожного покрытия, установка новых светофоров, пешеходных ограждений и ремонт тротуаров.