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10:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области отремонтировали шесть дорог

Дорожные работы завершились на четырех объектах региональных дорог и на двух объектах в самом Новосибирске, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области отремонтировали шесть дорог, заявили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Ремонт завершился на дорогах «Новосибирск — Аэропорт Толмачево», «Новосибирск — Колывань — Томск», «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Кроме того, проведены работы на улице 2-ая Станционная и на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта.

В проект «Безопасные и качественные дороги» входит замена дорожного покрытия, установка новых светофоров, пешеходных ограждений и ремонт тротуаров.

В 2017 году на реализацию проекта из бюджета выделено более 2 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать почти 100 км дорог.

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