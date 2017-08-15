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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе до конца года снесут более 60 самостроев

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). До конца текущего года в Симферополе планируется демонтировать более 60 незаконных капитальных строений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

«Более 60 самостроев уже готовы под снос. На эти цели выделено 16 миллионов рублей», — отметил градоначальник.

По словам Бахарева, работа по выявлению и демонтажу самостроев продолжится и в следующем году.

«Мы будем делать большую дорожную карту на следующий год. У нас есть наработки по видеоматериалам, по фотофиксации, по обращениям граждан. Некоторые люди почему-то думают, что если они выстроятся, то они узаконятся. Такого не будет. Мы индивидуально подходим к каждому самострою, но прежде всего, есть закон, нарушать который никто не даст», — заверил глава администрации.

Как сообщила в ходе оперативно-хозяйственного совещания начальник управления муниципального контроля администрации Симферополя Наталья Турченко, в текущем году в столице было выявлено 73 самостроя. Из них 35 случаев касаются незаконного возведения жилых домов, 38 случаев — самовольная реконструкция квартир с увеличением этажности.

По итогам проверок 47 застройщиков были оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей.

По информации Турченко, из выявленных 73 незаконных объектов строительства на сегодняшний день снесено 11.

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