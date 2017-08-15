В Симферополе до конца года снесут более 60 самостроев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). До конца текущего года в Симферополе планируется демонтировать более 60 незаконных капитальных строений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). До конца текущего года в Симферополе планируется демонтировать более 60 незаконных капитальных строений.
Об этом журналистам сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.
«Более 60 самостроев уже готовы под снос. На эти цели выделено 16 миллионов рублей», — отметил градоначальник.
По словам Бахарева, работа по выявлению и демонтажу самостроев продолжится и в следующем году.
«Мы будем делать большую дорожную карту на следующий год. У нас есть наработки по видеоматериалам, по фотофиксации, по обращениям граждан. Некоторые люди
Как сообщила в ходе
По итогам проверок 47 застройщиков были оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей.
По информации Турченко, из выявленных 73 незаконных объектов строительства на сегодняшний день снесено 11.