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10:57 (мск), источник: ЕАН

Энергетики объяснили проблемы с горячей водой в Екатеринбурге

Ограничения ГВС в некоторых районах Екатеринбурга связаны с тем, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданную нагрузку, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании.

«Согласно утвержденному графику, для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения горячего водоснабжения потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14 августа станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера. В течение 14—15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО “ЕТК”, по расходу теплоносителя и его температуре», — пояснили энегетики.

Из-за дефицита воды и снижения параметров введено частичное ограничение подачи горячей воды жителям верхних этажей и в других районах.

По информации от СУГРЭС проводятся пусковые операции на теплофикационном оборудовании для обеспечения покрытия дефицита подпитки, обещанное время выхода на заданные параметры — к 22:00 15 августа.

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