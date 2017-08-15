Энергетики объяснили проблемы с горячей водой в Екатеринбурге

«Согласно утвержденному графику, для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения горячего водоснабжения потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14 августа станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера. В течение 14—15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО “ЕТК”, по расходу теплоносителя и его температуре», — пояснили энегетики.