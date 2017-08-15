Энергетики объяснили проблемы с горячей водой в Екатеринбурге
Ограничения ГВС в некоторых районах Екатеринбурга связаны с тем, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданную нагрузку, сообщили в
Ограничения ГВС в некоторых районах Екатеринбурга связаны с тем, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданную нагрузку, сообщили в
«Согласно утвержденному графику, для покрытия дефицита подпитки от
По информации от СУГРЭС проводятся пусковые операции на теплофикационном оборудовании для обеспечения покрытия дефицита подпитки, обещанное время выхода на заданные параметры — к 22:00 15 августа.