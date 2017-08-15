В Уфе построят велодорожку за 3 миллиона рублей

В Уфе на участке улицы Менделеева между Сагита Агиши и Губайдуллина построят велодорожку аз 3 миллиона рублей.

Согласно официальному документу на сайте Госзакупок, на устройство велодорожки протяженностью приблизительно в 1 километр, в уфимской администрации готовы выделить аж 3 миллиона рублей.