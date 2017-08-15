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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе построят велодорожку за 3 миллиона рублей

Исполнителей приглашают поучаствовать в электронных торгах.

В Уфе на участке улицы Менделеева между Сагита Агиши и Губайдуллина построят велодорожку аз 3 миллиона рублей.

Согласно официальному документу на сайте Госзакупок, на устройство велодорожки протяженностью приблизительно в 1 километр, в уфимской администрации готовы выделить аж 3 миллиона рублей.

Сейчас строительство стоит на этапе подачи заявок исполнителями. Имя подрядчика станет известно уже в следующий вторник, 22 августа. Закончить строительство велодорожки власти планируют до декабря 2017 года.

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