В Уфе построят велодорожку за 3 миллиона рублей
Исполнителей приглашают поучаствовать в электронных торгах.
Исполнителей приглашают поучаствовать в электронных торгах.
В Уфе на участке улицы Менделеева между Сагита Агиши и Губайдуллина построят велодорожку аз 3 миллиона рублей.
Согласно официальному документу на сайте Госзакупок, на устройство велодорожки протяженностью приблизительно в 1 километр, в уфимской администрации готовы выделить аж 3 миллиона рублей.
Сейчас строительство стоит на этапе подачи заявок исполнителями. Имя подрядчика станет известно уже в следующий вторник, 22 августа. Закончить строительство велодорожки власти планируют до декабря 2017 года.