В Калининграде у должников за газ арестовали имущество
В Калининграде во время совместного рейда газовиков и судебных приставов у должников за газ арестовали имущество, сообщили в
В Калининграде во время совместного рейда газовиков и судебных приставов у должников за газ арестовали имущество, сообщили в
На этот раз участники рейда посетили 17 квартир на Аллее Смелых и пр. Калинина в Московском районе Калининграда. Их хозяева задолжали за услуги 64 тысячи рублей.
«Во время рейда судебные приставы составили три акта о наложении ареста на мелкую бытовую технику должников. В течение 10 дней владельцы техники должны погасить свой долг. Если абоненты не оплатят задолженность, микроволновые печи и
Сейчас идет подготовка рейдов в Ленинградском и Центральном районах города.
Отметим, что просроченная задолженность населения Калининградской области за поставленный природный газ достигла 164 млн рублей.