В Калининграде у должников за газ арестовали имущество

На этот раз участники рейда посетили 17 квартир на Аллее Смелых и пр. Калинина в Московском районе Калининграда. Их хозяева задолжали за услуги 64 тысячи рублей.

«Во время рейда судебные приставы составили три акта о наложении ареста на мелкую бытовую технику должников. В течение 10 дней владельцы техники должны погасить свой долг. Если абоненты не оплатят задолженность, микроволновые печи и DVD-плеер, арестованные во время рейда, будут реализованы в счет погашения долга», — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Калининградской области Татьяна Шибина.