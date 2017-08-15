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11:23 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде у должников за газ арестовали имущество

В Калининграде во время совместного рейда газовиков и судебных приставов у должников за газ арестовали имущество, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Источник: Аргументы и факты

На этот раз участники рейда посетили 17 квартир на Аллее Смелых и пр. Калинина в Московском районе Калининграда. Их хозяева задолжали за услуги 64 тысячи рублей.

«Во время рейда судебные приставы составили три акта о наложении ареста на мелкую бытовую технику должников. В течение 10 дней владельцы техники должны погасить свой долг. Если абоненты не оплатят задолженность, микроволновые печи и DVD-плеер, арестованные во время рейда, будут реализованы в счет погашения долга», — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Калининградской области Татьяна Шибина.

Сейчас идет подготовка рейдов в Ленинградском и Центральном районах города.

Отметим, что просроченная задолженность населения Калининградской области за поставленный природный газ достигла 164 млн рублей.

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