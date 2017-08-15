Зарплатный «потолок» для молодых уральцев составляет 35 тысяч рублей

Больше всего вакансий молодым специалистам Свердловской области предлагают в продажах, банковском деле, «административном персонале», страховании и медицине. Заработная плата в этих сферах варьируется от 22 до 30 тысяч рублей, согласно данным исследования HeadHunter.

При этом на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать страховщики. Им готовы платить 35 тысяч рублей, передает «Уралинформбюро».

Руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елена Таращук рекомендует начинающим специалистам обратить внимание на те вакансии, где опыт не требуется. Это значит, что работодатель согласен обучать и вкладываться в молодого сотрудника.