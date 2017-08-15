Калининград с Германией и Чехией свяжут прямые авиарейсы

Выполнять перелеты будет российская авиакомпания «РусЛайн». По каждому направлению рейсы будут выполняться два раза в неделю: два раза в Берлин, два раза — в Прагу. Продажа билетов должна стартовать 15 августа.

«Открытие новых направлений на Берлин и Прагу уже само по себе — позитивный фактор, в том числе с учетом динамики в развитии нашего аэропорта и взлетно-посадочной полосы. И, конечно, намерение компании вернуться к той схеме бизнеса, которую в своё время осуществляла “КД-Авиа”, нас не может не радовать», — рассказал глава региона Антон Алиханов.