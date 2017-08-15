Калининград с Германией и Чехией свяжут прямые авиарейсы
Осенью 2017 года будут запущены прямые авиарейсы из Калининграда в Берлин и Прагу, сообщает
Осенью 2017 года будут запущены прямые авиарейсы из Калининграда в Берлин и Прагу, сообщает
Выполнять перелеты будет российская авиакомпания «РусЛайн». По каждому направлению рейсы будут выполняться два раза в неделю: два раза в Берлин, два раза — в Прагу. Продажа билетов должна стартовать 15 августа.
«Если всё будет хорошо, дальше откроем новые маршруты. Постараемся сделать из Калининграда минимум 5−6 направлений», — сообщил председатель Совета директоров «РусЛайн» Николай Уланов.
Отметим, что средняя цены авиабилета Калининград — Берлин составит 85 евро.
Комментарий власти
«Открытие новых направлений на Берлин и Прагу уже само по себе — позитивный фактор, в том числе с учетом динамики в развитии нашего аэропорта и