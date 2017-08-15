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11:25 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининград с Германией и Чехией свяжут прямые авиарейсы

Осенью 2017 года будут запущены прямые авиарейсы из Калининграда в Берлин и Прагу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

Выполнять перелеты будет российская авиакомпания «РусЛайн». По каждому направлению рейсы будут выполняться два раза в неделю: два раза в Берлин, два раза — в Прагу. Продажа билетов должна стартовать 15 августа.

«Если всё будет хорошо, дальше откроем новые маршруты. Постараемся сделать из Калининграда минимум 5−6 направлений», — сообщил председатель Совета директоров «РусЛайн» Николай Уланов.

Отметим, что средняя цены авиабилета Калининград — Берлин составит 85 евро.

Комментарий власти

«Открытие новых направлений на Берлин и Прагу уже само по себе — позитивный фактор, в том числе с учетом динамики в развитии нашего аэропорта и взлетно-посадочной полосы. И, конечно, намерение компании вернуться к той схеме бизнеса, которую в своё время осуществляла “КД-Авиа”, нас не может не радовать», — рассказал глава региона Антон Алиханов.

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