Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации 14 августа 2017 года. Документация по планировке территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная и Цветочная подготовлена ООО «Линия» по заказу ООО «Старт — Строй».

Территория является частью строящегося микрорайона «Цветы». «Освоение территории будет осуществляться по очередям строительства. Первая очередь: строительство шести двадцатипятиэтажных односекционных многоквартирных домов и шести семнадцатиэтажных двухсекционных многоквартирных домов, пяти трансформаторных подстанций, трех полуподземных автостоянок. Вторая очередь — строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест; третья — строительство двухэтажного здания магазинов с подземной четырехуровневой автостоянкой и наземной четырехуровневой автостоянкой», — говорится в документе.