Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы»
Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы».
Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы».
Соответствующий документ опубликован на сайте администрации 14 августа 2017 года. Документация по планировке территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная и Цветочная подготовлена ООО «Линия» по заказу ООО «Старт — Строй».
Территория является частью строящегося микрорайона «Цветы». «Освоение территории будет осуществляться по очередям строительства. Первая очередь: строительство шести двадцатипятиэтажных односекционных многоквартирных домов и шести семнадцатиэтажных двухсекционных многоквартирных домов, пяти трансформаторных подстанций, трех полуподземных автостоянок. Вторая очередь — строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест; третья — строительство двухэтажного здания магазинов с подземной четырехуровневой автостоянкой и наземной четырехуровневой автостоянкой», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство школ в микрорайонах «Гагаринские высоты» и «Цветы» до конца 2017 года.