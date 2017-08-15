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10:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы»

Нижегородская администрация утвердила планировку территории под дальнейшую высотную застройку мкрн «Цветы».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации 14 августа 2017 года. Документация по планировке территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная и Цветочная подготовлена ООО «Линия» по заказу ООО «Старт — Строй».

Территория является частью строящегося микрорайона «Цветы». «Освоение территории будет осуществляться по очередям строительства. Первая очередь: строительство шести двадцатипятиэтажных односекционных многоквартирных домов и шести семнадцатиэтажных двухсекционных многоквартирных домов, пяти трансформаторных подстанций, трех полуподземных автостоянок. Вторая очередь — строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест; третья — строительство двухэтажного здания магазинов с подземной четырехуровневой автостоянкой и наземной четырехуровневой автостоянкой», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство школ в микрорайонах «Гагаринские высоты» и «Цветы» до конца 2017 года.

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