Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Как подготовиться к отпуску
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
11:16 (мск), источник: СуперОмск

Через 2 недели омичи останутся без горячей воды

Очередная тревожная весть поступает от руководства «Газпром межрегионгаза». Топливный гигант намеревается с 1 сентября прекратить подачу газа в 14 котельных в Омской области.

Виной всему — обширные долги перед компанией. Общая просроченная дебиторская задолженность производственных потребителей регионального поставщика газа составляет почти миллиард рублей, из них на долю теплоснабжающих компаний приходится более 600 миллионов.

Больше всех топливному гиганту должны коммунальщики из МУП «Тепловая компания» — свыше 260 миллионов рублей. Помимо них в должниках «Газпром межрегионгаза» значатся нововаршавские МУП «Нововаршавская тепловая компания», МУП «Коммунальник» и МУП «Жилмастер», МУП «Павлоградское» и омские МУП «Тепловодоснабжение», МУП «Первокирпичный», ООО «Юнион», ООО «Атлант» и ООО Холдинговая компания «СТМ-Омск».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь