Через 2 недели омичи останутся без горячей воды

Виной всему — обширные долги перед компанией. Общая просроченная дебиторская задолженность производственных потребителей регионального поставщика газа составляет почти миллиард рублей, из них на долю теплоснабжающих компаний приходится более 600 миллионов.

Больше всех топливному гиганту должны коммунальщики из МУП «Тепловая компания» — свыше 260 миллионов рублей. Помимо них в должниках «Газпром межрегионгаза» значатся нововаршавские МУП «Нововаршавская тепловая компания», МУП «Коммунальник» и МУП «Жилмастер», МУП «Павлоградское» и омские МУП «Тепловодоснабжение», МУП «Первокирпичный», ООО «Юнион», ООО «Атлант» и ООО Холдинговая компания «СТМ-Омск».