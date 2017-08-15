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11:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 114 млн рублей намерены потратить на ремонт школы в Ростове

Около 114 млн рублей предполагается потратить на капремонт школы № 4 в донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает RosTender.info, тендер на проведение капитального ремонта школы в переулке Крепостном объявило МКУ «УКС города Ростова-на-Дону».

Согласно конкурсной документации, в здании образовательного учреждения планируется заменить окна и двери, усилить конструкции кровли, устроить пандусы на входах.

Ремонтные работы в школе должны быть завершены к лету 2019 года.

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