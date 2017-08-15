Около 114 млн рублей намерены потратить на ремонт школы в Ростове
Около 114 млн рублей предполагается потратить на капремонт школы № 4 в донской столицы.
Около 114 млн рублей предполагается потратить на капремонт школы № 4 в донской столицы.
Как сообщает RosTender.info, тендер на проведение капитального ремонта школы в переулке Крепостном объявило МКУ «УКС города Ростова-на-Дону».
Согласно конкурсной документации, в здании образовательного учреждения планируется заменить окна и двери, усилить конструкции кровли, устроить пандусы на входах.
Ремонтные работы в школе должны быть завершены к лету 2019 года.