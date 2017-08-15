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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородские власти создали рабочую группу по оценке очистных сооружений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Правительство Нижегородской области создало рабочую группу по оценке состояния очистных сооружений, чтобы сформировать список возможных участников проекта по оздоровлению Волги, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: РИА Новости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 августа в Волгограде провел совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волги в рамках проекта «Оздоровление Волги». Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению реки, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в России экологическая ситуация — на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в стране. Программа рассчитана до 2025 года, на ее реализацию потребуется 257 миллиардов рублей.

«Основной акцент в своем докладе (на совещании) глава Минстроя РФ Михаил Мень сделал на необходимости модернизации очистных сооружений, которая может быть достигнута, в первую очередь, за счет концессионных соглашений… Сейчас профильным региональным министерствам необходимо провести серьезную аналитическую работу, чтобы сформировать список возможных участников проекта. Для этого в региональном правительстве сформирована рабочая группа, которая займется оценкой состояния очистных сооружений», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер, слова которого цитирует пресс-служба.

Замгубернатора отметил, что получение федеральных субсидий и участие в проекте станет отличной возможностью привести объекты водоотведения региона к бесперебойной и нормативной работе.

«Помимо серьезного сокращения сбросов загрязненных вод, планируется ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение биоразнообразия реки Волги», — добавил Байер.

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