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16:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В августе потребление электроэнергии на Дону достигло исторического максимума

7 августа на Юге России зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии в летний период. Об этом сообщает пресс-служба «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Юга».

Ростовская область возглавила список регионов с самой большой величиной летнего максимума.

7 августа жители Дона потребили 2945 мегаватт, что на 140 единиц больше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2016 году.

При этом температура воздуха в Ростовской области в этот день была в среднем на 7,6 градуса выше нормы.

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