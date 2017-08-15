В августе потребление электроэнергии на Дону достигло исторического максимума
7 августа на Юге России зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии в летний период. Об этом сообщает
7 августа на Юге России зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии в летний период. Об этом сообщает
Ростовская область возглавила список регионов с самой большой величиной летнего максимума.
7 августа жители Дона потребили 2945 мегаватт, что на 140 единиц больше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2016 году.
При этом температура воздуха в Ростовской области в этот день была в среднем на 7,6 градуса выше нормы.