В Центры занятости Петербурга выросло число обращений от работающих
Размер пособия по безработице варьируется от 850 до 4900 рублей.
Размер пособия по безработице варьируется от 850 до 4900 рублей.
В расчете на статус
Размер пособия по безработице варьируется от 850 до 4900 рублей. А минимальная зарплата в Петербурге составляет 16 тысяч рублей и, честно говоря, выжить на меньшую сумму в городе на Неве практически невозможно.
Поэтому пособие по безработице не является стимулом, чтобы становиться на учет. И, как говорят в Агентствах занятости, если люди получают статус безработного, то делают это не в расчете на выплаты, а чтобы у них был доступ к расширенному комплексу услуг и определенный пакет льгот.
Как говорит заместитель руководителя Агентства занятости населения Приморского района
Естественно, такая возможность притягивает многих соискателей, разочаровавшихся в своей нынешней специальности. Но, чтобы воспользоваться услугой, нужно быть официальным безработным.
Образовательные программы пользуются у соискателей большой популярностью. Но, как говорят в Агентствах занятости, очень часто гражданам приходится объяснять, что профессиональное обучение — это не курсы по интересам, такую услугу предоставляют тем, кому это действительно необходимо, и в той сфере, где есть возможность трудоустроиться.
Со всеми желающими поучаствовать в образовательных программах обязательно беседуют психологи, которые выясняют, к каким профессиям имеют склонности соискатели. Также анализируется трудовая биография.
С каждым кандидатом работают индивидуально, но, к примеру, дипломированному бухгалтеру с большой вероятностью предложат закончить курсы по 1С или по кадровой работе, чем отправят на получение водительских прав категории Б или на занятия по флористике.
Часто приходят граждане, которые слышали, что у нас чему-то бесплатно можно научиться. И тогда встает вопрос, а чему бы вы хотели научиться и какие возможности есть на рынке. Бывает, что приходят люди с востребованными профессиями, но они могут трудоустроиться и без дополнительного обучения. Нередко гражданин доволен своей профессией, но не может найти работу без повышения квалификации. Тут мы ему помогаем.
Примут всех
И все же подавляющее большинство тех, кто обращается в Службу занятости, обходятся без получения статуса безработного, им просто нужна работа. Так, в прошлом году районные Агентства занятости помогли с поиском работы 121 тысяче человек. Еще 156 тысяч соискателей получили консультации о ситуации на рынке труда. По оценкам Службы занятости, трудоустраивается каждый второй обратившийся.
Многие соискатели — это люди без петербургской прописки. Ольга Чернаус говорит, что в Агентствах занятости принимают всех, главное, чтобы был документ, удостоверяющий личность.
Прописан ты в Петербурге, не прописан, работодатели сейчас смотрят на то, что ты можешь. И поэтому мы всем соискателям, которые к нам приходят в поиске работы, предлагаем подходящие вакансии независимо от региона регистрации. Причем, граждане из других регионов также могут получить в Агентствах занятости услуги по профориентации, записаться на гарантированные собеседования, получить консультации психологов.
Штатные психологи есть в каждом Агентстве занятости. Их услуги очень востребованы, ведь поиск работы — это всегда стресс. А отказы на собеседованиях только усугубляют ситуацию. Как следствие, даже кандидаты с хорошим послужным списком теряют уверенность в себе, начинают искать позиции ниже, готовы уйти на неквалифицированную работу.
Психологи Агентств занятости помогают соискателям справиться со стрессовыми ситуациями, подсказывают дополнительные ходы.
В Агентствах занятости также помогают сориентироваться во взаимоотношениях с кадровыми службами. Сейчас
Зачастую в Агентства занятости обращаются граждане, у которых работа уже есть. Но они хотят ее поменять.
Работодатели смотрят на таких сотрудников
Конечно, бывают особые ситуации. Иногда предприятия проводят оптимизацию, сокращения штатов или вовсе закрываются. Тогда сотрудники оказываются на рынке труда без своего желания. Но если работник привык планировать, то он приложит все усилия, чтобы не оставаться в свободном плавании. Он четко оценивает, по каким критериям он хотел бы расстаться с этой работой и какую работу он бы хотел найти.
Часто люди ищут работу, еще не уволившись с предыдущего места, чтобы оценить свое место на рынке труда. Предприятия, которые набирают кадры через Службу занятости, как правило, лояльно относятся к тому, что им присылает резюме трудоустроенный соискатель. Потому что, как говорит Ольга Чернаус, работодатели сейчас тоже смотрят на перспективу. Многим нужен сотрудник не здесь и сейфчас, на предприятиях готовы подождать, пока специалист отработает на предыдущем месте, ряд компаний заранее публикует вакансии, готовясь к тому, что
Соответственно, сейчас Агентства занятости населения — это постоянно действующие многопрофильные площадки по трудоустройству, главная задача которых — свести человека, который хочет работать, с тем, кто может дать ему такую возможность.
В поисках вектора
Очень часто в Агентствах занятости можно увидеть студентов и даже школьников. Как правило, юные петербуржцы ищут здесь подработку. И находят. Причем, что особенно важно, первым их начальником становится проверенный работодатель.
Дело в том, что школьники и студенты слабо ориентируются на рынке труда, а уж особенности трудового законодательства для многих и вовсе — темный лес. Поэтому юных сотрудников часто обманывают: им не платят, не засчитывают переработки, незаконно штрафуют.
Естественно, школьники и студенты обо всем этом знают, но возникает проблема — как найти работодателя, который точно не обманет. Здесь приходит на помощь банк вакансий Службы занятости. Дело в том, что все работодатели, которые размещают там свои объявления, подают в Службу занятости пакет документов, подтверждающих, что предприятие действительно существует и легально ведет свою деятельность. Также юных сотрудников в Агентствах занятости перед трудоустройством консультируют, разъясняют, как должен выглядеть трудовой договор, как происходит оплата труда.
Кроме того, в Петербурге действует программа по временной занятости школьников в каникулы, когда дети могут подработать на городских предприятиях, например по благоустройству.
Вообще, как говорит Ольга Чернаус, комфортнее всего себя на рынке труда чувствуют те юноши и девушки, которые ищут работу еще в процессе учебы.
Они проходят практику у работодателей по своему профилю, устраиваются на эти предприятия курьерами, подсобными рабочими, участвуют в стажировках. И тогда после получения диплома выпускники без труда устраиваются по профессии в уже знакомые им компании. Но что делать тем, кто не активен, кто не знает, с чего начать?
— Идти в Агентства занятости, — говорит Ольга Чернаус. Здесь студентам как раз подсказывают, помогают сделать первый, самый важный шаг.
Сейчас Служба занятости проводит огромную работу по профориентации школьников и студентов.
Они встречаются с учителями и родителями, участвуют в собраниях. Дело в том, что если школьник планирует идти в среднеспециальное учебное заведение, то уже в восьмом классе он должен определиться со сферой. Примерно тогда же стоит начать подтягивать профильные предметы и ученикам, собирающимся доучиться до 11 класса, ведь в престижных петербургских вузах планка для поступления на бюджетное отделение приближается к 90 баллам.
Это объясняется тем, что расширяется охват. В Петербурге проводятся десятки мероприятий на крупных городских площадках: ярмарки вакансий, карьерные форумы, семинары. В Службе занятости понимают, что не все жители Петербурга, которые ищут работу, обращаются в агентства. И расчет сделан на то, чтобы прийти к горожанам самим. Такой подход приносит свои результаты, ведь многие проблемы, которые соискателям кажутся неразрешимыми, снимаются через несколько минут консультации с квалифицированным специалистом.