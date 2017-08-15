В Центры занятости Петербурга выросло число обращений от работающих

Источник: "Российская газета"

В расчете на статус

Размер пособия по безработице варьируется от 850 до 4900 рублей. А минимальная зарплата в Петербурге составляет 16 тысяч рублей и, честно говоря, выжить на меньшую сумму в городе на Неве практически невозможно.

Поэтому пособие по безработице не является стимулом, чтобы становиться на учет. И, как говорят в Агентствах занятости, если люди получают статус безработного, то делают это не в расчете на выплаты, а чтобы у них был доступ к расширенному комплексу услуг и определенный пакет льгот.

В частности, имеющие статус безработных получают право на субсидию при оплате коммунальных услуг. Для гражданина предпенсионного возраста, который недавно потерял работу по сокращению, есть резон вставать на учет, поскольку в таком случае он имеет право досрочно выйти на пенсию (в 58 лет для мужчин и в 53 года для женщин).

Как говорит заместитель руководителя Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга Ольга Чернаус, для многих соискателей серьезным аргументом становится возможность пройти профессиональное обучение или дополнительное образование.

По линии Службы занятости можно получить новую профессию и по ней трудоустроиться.

Естественно, такая возможность притягивает многих соискателей, разочаровавшихся в своей нынешней специальности. Но, чтобы воспользоваться услугой, нужно быть официальным безработным.

Образовательные программы пользуются у соискателей большой популярностью. Но, как говорят в Агентствах занятости, очень часто гражданам приходится объяснять, что профессиональное обучение — это не курсы по интересам, такую услугу предоставляют тем, кому это действительно необходимо, и в той сфере, где есть возможность трудоустроиться.

Со всеми желающими поучаствовать в образовательных программах обязательно беседуют психологи, которые выясняют, к каким профессиям имеют склонности соискатели. Также анализируется трудовая биография.

С каждым кандидатом работают индивидуально, но, к примеру, дипломированному бухгалтеру с большой вероятностью предложат закончить курсы по 1С или по кадровой работе, чем отправят на получение водительских прав категории Б или на занятия по флористике.

Часто приходят граждане, которые слышали, что у нас чему-то бесплатно можно научиться. И тогда встает вопрос, а чему бы вы хотели научиться и какие возможности есть на рынке. Бывает, что приходят люди с востребованными профессиями, но они могут трудоустроиться и без дополнительного обучения. Нередко гражданин доволен своей профессией, но не может найти работу без повышения квалификации. Тут мы ему помогаем. Ольга Чернаус Заместитель руководителя Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга

Примут всех

И все же подавляющее большинство тех, кто обращается в Службу занятости, обходятся без получения статуса безработного, им просто нужна работа. Так, в прошлом году районные Агентства занятости помогли с поиском работы 121 тысяче человек. Еще 156 тысяч соискателей получили консультации о ситуации на рынке труда. По оценкам Службы занятости, трудоустраивается каждый второй обратившийся.

Многие соискатели — это люди без петербургской прописки. Ольга Чернаус говорит, что в Агентствах занятости принимают всех, главное, чтобы был документ, удостоверяющий личность.

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Прописан ты в Петербурге, не прописан, работодатели сейчас смотрят на то, что ты можешь. И поэтому мы всем соискателям, которые к нам приходят в поиске работы, предлагаем подходящие вакансии независимо от региона регистрации. Причем, граждане из других регионов также могут получить в Агентствах занятости услуги по профориентации, записаться на гарантированные собеседования, получить консультации психологов. Ольга Чернаус Заместитель руководителя Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга

Штатные психологи есть в каждом Агентстве занятости. Их услуги очень востребованы, ведь поиск работы — это всегда стресс. А отказы на собеседованиях только усугубляют ситуацию. Как следствие, даже кандидаты с хорошим послужным списком теряют уверенность в себе, начинают искать позиции ниже, готовы уйти на неквалифицированную работу.

В итоге люди проигрывают в зарплате, получают неудобный график и по карьерной лестнице они уже не поднимаются, а идут вниз.

Психологи Агентств занятости помогают соискателям справиться со стрессовыми ситуациями, подсказывают дополнительные ходы.

В Агентствах занятости также помогают сориентироваться во взаимоотношениях с кадровыми службами. Сейчас HR-индустрия динамично развивается, в кадровом деле появляются свои негласные стандарты и правила. Например, каким должно быть резюме, чтобы вызвать интерес кадровика, что нужно говорить на собеседовании. Увы, на этих «пунктиках» иногда проваливаются даже самые достойные кандидаты.

В Агентствах занятости гражданам рассказывают, как пройти через эти фильтры.

Зачастую в Агентства занятости обращаются граждане, у которых работа уже есть. Но они хотят ее поменять.

Работодатели смотрят на таких сотрудников по-разному. Кто-то приравнивает поиск нового места до увольнения с предыдущего к предательству. Но, как говорит Ольга Чернаус, сейчас все больше руководителей предприятий склоняются к тому, что сотрудник, не увольняющийся в пустоту, — это ценный кадр.

Конечно, бывают особые ситуации. Иногда предприятия проводят оптимизацию, сокращения штатов или вовсе закрываются. Тогда сотрудники оказываются на рынке труда без своего желания. Но если работник привык планировать, то он приложит все усилия, чтобы не оставаться в свободном плавании. Он четко оценивает, по каким критериям он хотел бы расстаться с этой работой и какую работу он бы хотел найти. Ольга Чернаус Заместитель руководителя Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга

Часто люди ищут работу, еще не уволившись с предыдущего места, чтобы оценить свое место на рынке труда. Предприятия, которые набирают кадры через Службу занятости, как правило, лояльно относятся к тому, что им присылает резюме трудоустроенный соискатель. Потому что, как говорит Ольга Чернаус, работодатели сейчас тоже смотрят на перспективу. Многим нужен сотрудник не здесь и сейфчас, на предприятиях готовы подождать, пока специалист отработает на предыдущем месте, ряд компаний заранее публикует вакансии, готовясь к тому, что кто-то из их работников уйдет в декрет.

Соответственно, сейчас Агентства занятости населения — это постоянно действующие многопрофильные площадки по трудоустройству, главная задача которых — свести человека, который хочет работать, с тем, кто может дать ему такую возможность.

В поисках вектора

Очень часто в Агентствах занятости можно увидеть студентов и даже школьников. Как правило, юные петербуржцы ищут здесь подработку. И находят. Причем, что особенно важно, первым их начальником становится проверенный работодатель.

Дело в том, что школьники и студенты слабо ориентируются на рынке труда, а уж особенности трудового законодательства для многих и вовсе — темный лес. Поэтому юных сотрудников часто обманывают: им не платят, не засчитывают переработки, незаконно штрафуют.

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Естественно, школьники и студенты обо всем этом знают, но возникает проблема — как найти работодателя, который точно не обманет. Здесь приходит на помощь банк вакансий Службы занятости. Дело в том, что все работодатели, которые размещают там свои объявления, подают в Службу занятости пакет документов, подтверждающих, что предприятие действительно существует и легально ведет свою деятельность. Также юных сотрудников в Агентствах занятости перед трудоустройством консультируют, разъясняют, как должен выглядеть трудовой договор, как происходит оплата труда.

Кроме того, в Петербурге действует программа по временной занятости школьников в каникулы, когда дети могут подработать на городских предприятиях, например по благоустройству.

Вообще, как говорит Ольга Чернаус, комфортнее всего себя на рынке труда чувствуют те юноши и девушки, которые ищут работу еще в процессе учебы.

Они проходят практику у работодателей по своему профилю, устраиваются на эти предприятия курьерами, подсобными рабочими, участвуют в стажировках. И тогда после получения диплома выпускники без труда устраиваются по профессии в уже знакомые им компании. Но что делать тем, кто не активен, кто не знает, с чего начать?

— Идти в Агентства занятости, — говорит Ольга Чернаус. Здесь студентам как раз подсказывают, помогают сделать первый, самый важный шаг.

Сейчас Служба занятости проводит огромную работу по профориентации школьников и студентов.

В каждую петербургскую школу несколько раз в год приходят сотрудники Агентств занятости.

Они встречаются с учителями и родителями, участвуют в собраниях. Дело в том, что если школьник планирует идти в среднеспециальное учебное заведение, то уже в восьмом классе он должен определиться со сферой. Примерно тогда же стоит начать подтягивать профильные предметы и ученикам, собирающимся доучиться до 11 класса, ведь в престижных петербургских вузах планка для поступления на бюджетное отделение приближается к 90 баллам.

Планомерная работа со школьниками и студентами Службой занятости проводится уже больше десяти лет. Но число молодых людей, которые обращаются в Агентства занятости, не сократилось, а наоборот, увеличилось.