В пермском моногороде Чусовом завод по восстановлению труб стал первым резидентом ТОР

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Первый резидент появился во вторник в моногороде Чусовом в Пермском крае, который в 2017 году получил статус территории опережающего развития (ТОР). Им стал Чусовской завод по восстановлению труб с проектной мощностью 20 километров восстановленных труб.

«Что получает край: новые рабочие места, новые налоговые поступления в виде налога на доходы физических лиц, налог на прибыль, а главное — мы выстраиваем кооперационные цепочки в Пермском крае. Это предприятие сейчас получает заказы от “Газпром-Трансгаз Чайковский”, дальше коллеги планируют выходить на переговоры с “Лукойлом”, “Транснефтью”, потому что здесь есть их трубопроводы. Постепенно обслуживание этих инфраструктурных объектов будем концентрировать в крае, а это рынок сбыта и рабочие места», — сообщил журналистам присутствовавший на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Решетников.

Завод по восстановлению магистральных трубопроводов газовой системы диаметром строился в Чусовом с нуля.

В процессе восстановления изоляционного покрытия труб предприятие использует собственную запатентованную технологию полиуретанового покрытия, которое, по словам директора Михаила Молокова, «ничуть не уступает зарубежным аналогам». Основным поставщиком и покупателем продукции завода является концерн «Газпром». Общий объем инвестиций в создание производства составил более 61 млн рублей.

По данным представителей компании, в 2017 году завод планирует восстановить 7 км труб, в 2018 году — 13 км, а в 2019 году при выходе на проектную мощность — 20 км труб. «В ближайшей перспективе мы также будем строить цех восстановления труб малого диаметра — от 530 до 720 мм, затем перейдем на еще более мелкие трубы диаметром от 63 мм», — рассказал Молоков. На новом производстве в Чусовом будет создано более 40 рабочих мест, сейчас на предприятии работают 29 человек.

По данным представителей компании, в 2017 году завод планирует восстановить 7 километров труб, в 2018 году — 13 километров, а в 2019 году при выходе на проектную мощность — 20 километров труб.

Чусовской завод по восстановлению труб специализируется на ремонте и изоляции труб больших и средних диаметров для газопроводов. Также предприятие занимается рециклингом трубного и листового металлопроката и металлоизделий.