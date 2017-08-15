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11:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на 70% сделали тротуары у школ и детских садов

К 25 августа планируется завершить ремонт подходов к образовательным учреждениям Омска.

Директор управления дорожной деятельности и благоустройства Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову о том, что в городе приведены в порядок подходы к 70 образовательным учреждениям. Всего в этом году будут построены и отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки в районе 51 школы и детского сада. Общая площадь ремонтных работ превысит 11,4 тыс. квадратных метров.

«Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным графиком. Их полное окончание намечено на 25 августа», — заявил Казимиров.

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