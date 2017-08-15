В Омске на 70% сделали тротуары у школ и детских садов

Директор управления дорожной деятельности и благоустройства Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову о том, что в городе приведены в порядок подходы к 70 образовательным учреждениям. Всего в этом году будут построены и отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки в районе 51 школы и детского сада. Общая площадь ремонтных работ превысит 11,4 тыс. квадратных метров.