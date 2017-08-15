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12:14 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону нашли территории с нарушениями при добыче полезных ископаемых

На Дону провели ревизию территорий, выделенных для добычи полезных ископаемых. В результате выявлено 988 земельных участков, где работа идет с нарушениями.

Инвентаризацию проводили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области совместно с администрациями муниципалитетов. Самое большое количество мест незаконного недропользования оказалось в Красносулинском районе (258 выработок). За ним идут Каменский (81), Белокалитвинский (53), Миллеровский (38), Константиновский (22) и Тацинский (18) районы.

Теперь управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проведет подсчет ущерба, причиненного плодородному слою, нарушенному горными работами. Собственников земель обяжут провести их рекультивацию или возместить нанесенный незаконной выработкой урон.

Между тем в 2016 — 2017 году установлено 130 фактов самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на площади 58 гектаров. Общая сумма штрафов по таким нарушениям превысила 1,7 миллиона рублей. Кстати, размер штрафов варьируется: минимальное наказание для граждан — тысяча рублей, максимальное — 50 тысяч рублей. Для юридических лиц цифры выше: от 30 тысяч до 700 тысяч рублей.

Если же предписание не исполняется, управление подает иск. В 2016 — 2017 году подано 21 исковое заявление, большая их часть — требование возместить вред, нанесенный землям сельхозназначения, и одно — возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере 12,1 миллиона рублей.

Как у соседей

В Майкопском районе Адыгеи дорогу между поселками Каменномостским и Победа планируют восстановить за счет недропользователей. Дело в том, что по этому участку трассы везут инертные стройматериалы с ближайших карьеров. Из-за большой нагрузки дорога быстро разрушается. По оценке специалистов, для того чтобы ее отремонтировать, нужно более 73 миллионов рублей. Министр экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров предложил ограничить грузоперевозки на этом участке и постепенно перевести их на альтернативную технологическую дорогу. Для этого решено создать ассоциацию недропользователей, участники которой должны решить, кто и сколько будет вкладывать в содержание технологической трассы. Основную нагрузку возьмут те компании, у которых наибольший объем добычи и количество перевозок. Ущерб существующей автодороге возместят таким же образом.

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