На Дону нашли территории с нарушениями при добыче полезных ископаемых
На Дону провели ревизию территорий, выделенных для добычи полезных ископаемых. В результате выявлено 988 земельных участков, где работа идет с нарушениями.
На Дону провели ревизию территорий, выделенных для добычи полезных ископаемых. В результате выявлено 988 земельных участков, где работа идет с нарушениями.
Инвентаризацию проводили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области совместно с администрациями муниципалитетов. Самое большое количество мест незаконного недропользования оказалось в Красносулинском районе (258 выработок). За ним идут Каменский (81), Белокалитвинский (53), Миллеровский (38), Константиновский (22) и Тацинский (18) районы.
Теперь управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проведет подсчет ущерба, причиненного плодородному слою, нарушенному горными работами. Собственников земель обяжут провести их рекультивацию или возместить нанесенный незаконной выработкой урон.
Между тем в 2016 — 2017 году установлено 130 фактов самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на площади 58 гектаров. Общая сумма штрафов по таким нарушениям превысила 1,7 миллиона рублей. Кстати, размер штрафов варьируется: минимальное наказание для граждан — тысяча рублей, максимальное — 50 тысяч рублей. Для юридических лиц цифры выше: от 30 тысяч до 700 тысяч рублей.
Если же предписание не исполняется, управление подает иск. В 2016 — 2017 году подано 21 исковое заявление, большая их часть — требование возместить вред, нанесенный землям сельхозназначения, и одно — возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере 12,1 миллиона рублей.
Как у соседей
В Майкопском районе Адыгеи дорогу между поселками Каменномостским и Победа планируют восстановить за счет недропользователей. Дело в том, что по этому участку трассы везут инертные стройматериалы с ближайших карьеров.