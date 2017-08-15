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12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полеты в Пензу и Ижевск из нижегородского аэропорта возобновлены с 15 августа

Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Полеты в Пензу и Ижевск из нижегородского аэропорта возобновлены с 15 августа.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба аэропорта, перевозки осуществляет компания «Оренбуржье».

Добраться в Пензу по воздуху можно три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье, в Ижевск — во вторник, четверг и субботу.

Пассажиров будет перевозить девятнадцатиместный двухмоторный самолет Let L-410 «Turbolet».

Напомним, ранее из Нижнего Новгорода можно было улететь в 4 города округа: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск. С возвращением в расписание трех региональных центров — Пензы, Ижевска и Кирова — география полетов охватит практически половину крупнейших городов ПФО.

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