Полеты в Пензу и Ижевск из нижегородского аэропорта возобновлены с 15 августа
Нижний Новгород. 15 августа.
Нижний Новгород. 15 августа.
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Добраться в Пензу по воздуху можно три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье, в Ижевск — во вторник, четверг и субботу.
Пассажиров будет перевозить девятнадцатиместный двухмоторный самолет Let L-410 «Turbolet».
Напомним, ранее из Нижнего Новгорода можно было улететь в 4 города округа: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск. С возвращением в расписание трех региональных центров — Пензы, Ижевска и Кирова — география полетов охватит практически половину крупнейших городов ПФО.