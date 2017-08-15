Еще 125 площадок в Москве включат в программу реновации

«Кроме этого, для первоочередного переселения жителей у города уже имеется 13 построенных домов. Еще порядка 25 объектов планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 года», — сказал Бочкарев.

Читайте также Соцсети: москвичи о программе реновации

Ранее «Ведомостям» удалось ознакомиться со списком из 113 стартовых площадок, предлагаемых для использования в качестве стартовых.

По словам Бочкарева, больше всего стартовых площадок, вошедших в программу, расположено в ЮЗАО (31). В ЦАО находится 6 площадок, в САО — 18, в СВАО — 17, в ЗАО — 16, в ВАО и ЮВАО — по 9, в ЮАО — 5, в СЗАО — 2.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в настоящее время ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 стартовых площадок для программы реновации жилищного фонда с потенциалом строительства 5,8 млн кв.м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок с возможностью возведения 4,3 млн кв.м площадей.