Краевой бюджет за полгода исполнен без дефицита

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В первом полугодии 2017 года доходы краевого бюджета превысили расходы на 1,1 млрд рублей, сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

По его словам, региональный бюджет в отчетном периоде исполнялся в условиях сохраняющейся низкой ценовой конъюнктуры на мировых финансовых рынках. Кроме того, вступили в силу изменения в налоговое и бюджетное законодательство, которые влияют на поступления в бюджет, ужесточились условия получения финансовой помощи из федерального бюджета.

В результате параметры краевого бюджета по результатам первого полугодия сложились следующим образом:

доходы поступили в сумме 96,8 млрд рублей (47,6% от плана на год), расходы составили 95,7 млрд рублей (43,7% от годового плана).

Превышение доходов над расходами составило 1,1 млрд рублей.

«Несмотря на существующие ограничения, нам удалось продолжить положительную динамику исполнения бюджета с начала года и сохранить бездефицитный бюджет по итогам первого полугодия», — подчеркнул Владимир Бахарь.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в краевой бюджет в сумме 83,7 млрд рублей или 48,6% от плана на год. По сравнению с прошлым годом рост составил 4,9 млрд рублей, в большей степени за счет налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых.

В полтора раза по сравнению с прошлым годом вырос объем фактических безвозмездных поступлений благодаря увеличению объема федеральных дотации и субсидий, а также уменьшению остатков межбюджетных трансфертов, возвращенных в федеральный бюджет. Благодаря проводимой работе на федеральном уровне край с начала текущего года получил бюджетный кредит в размере 8,8 млрд рублей для замещения коммерческих заимствований, которые были получены ранее.

Председатель правительства края Виктор Томенко назвал снижение коммерческого долга значимым итогом первого полугодия, поскольку это позитивно сказывается на финансовом состоянии краевой казны.

Кроме того, за отчетный период в полном объеме и своевременно профинансированы все социально значимые расходы: заработная плата, меры социальной поддержки, коммунальные услуги и другие.

Капитальные расходы, которые увеличились в этом году в связи с подготовкой к Универсиаде, исполнены в сумме 7,5 млрд. Средства направили на строительство и реконструкцию объектов Студенческих игр в Красноярске, строительство объектов социальной сферы, а также реконструкцию и строительство дорог.