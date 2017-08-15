Ирина Филатова выступила против «выпрямления» ул. Шоссе Космонавтов

Вывод о кризисе власти она и ее команда сделали на основе материалов Контрольно-счетной палаты РФ. В частности, по данным КСП в крае увеличилась сумма неосвоенных средств. Кандидат предложила ввести прямые выборы глав районов, а также материальную ответственность чиновников за результат их работы.



По данным госпожи Филатовой, в следующем году заложен 1 млрд руб. на «выпрямление» ул. Шоссе Космонавтов, хотя эти же средства, по мнению кандидата, можно потратить на более проблемные участки не в Перми, а в регионе.



Напомним, вчера между четырьмя кандидатами в губернаторы края, а именно Ириной Филатовой (партия КПРФ), Олегом Постниковым (ЛДПР), Владимиром Аликиным («Справедливая Россия») и Андреем Степановым («Патриоты России») прошли дебаты. Врио губернатора Максим Решетников от участия в дебатах отказался. Выборы пройдут 10 сентября.