Курганская область забаррикадировалась от омской чумы свиней
Чиновники Курганской области спешат защитить свой регион от африканской чумы свиней, бушующей в Омской области.
Чиновники Курганской области спешат защитить свой регион от африканской чумы свиней, бушующей в Омской области.
Восточная граница области теперь выглядит как один
«Результативность такой работы достаточно высокая: сомнительные партии продукции, которые под различными предлогами стараются провезти в наш регион, все возвращаются. Мы полностью контролируем ситуацию по завозу сырья и живых животных», — отмечает директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин.
Более того, министерство пришло к выводу, что необходимо отстреливать всех диких кабанов, бегущих из Омской области, которые также могут быть переносчиками АЧС.