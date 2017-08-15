Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
12:11 (мск), источник: СуперОмск

Курганская область забаррикадировалась от омской чумы свиней

Чиновники Курганской области спешат защитить свой регион от африканской чумы свиней, бушующей в Омской области.

Восточная граница области теперь выглядит как один контрольно-пропускной пункт. Круглосуточно там дежурят специалисты, осматривающие любые машины из Омской области.

«Результативность такой работы достаточно высокая: сомнительные партии продукции, которые под различными предлогами стараются провезти в наш регион, все возвращаются. Мы полностью контролируем ситуацию по завозу сырья и живых животных», — отмечает директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин.

Более того, министерство пришло к выводу, что необходимо отстреливать всех диких кабанов, бегущих из Омской области, которые также могут быть переносчиками АЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь