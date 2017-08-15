Курганская область забаррикадировалась от омской чумы свиней

Восточная граница области теперь выглядит как один контрольно-пропускной пункт. Круглосуточно там дежурят специалисты, осматривающие любые машины из Омской области.

«Результативность такой работы достаточно высокая: сомнительные партии продукции, которые под различными предлогами стараются провезти в наш регион, все возвращаются. Мы полностью контролируем ситуацию по завозу сырья и живых животных», — отмечает директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин.