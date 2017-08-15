В Иркутской области не хватает кожемяк, риэлторов и горничных

Источник: Reuters

По данным статистики, в апреле-июне принято на работу 43642 человека, уволено 39756. Вместо них приняты новые работники, а с учётом дополнительно введенных рабочих мест трудовое пополнение превысило отток кадров на 9,8%. На оставшиеся вакансии предполагается принять ещё 14406 человек (2,4% списочной численности). Каждая пятая вакансия относится к сфере здравоохранения и социальных услуг, где (как и в госуправлении, обеспечении военной безопасности, соцобеспечении) не заняты 3,9% имеющихся мест.

На крупных и средних предприятиях есть планы по сокращению штатов, но они многократно меньше, чем потребность в кадрах. В течение квартала работодатели намерены уволить 1033 человека (0,2% от общей численности). Если потребность в работниках в сравнении с предыдущим кварталом выросла на 6%, то масштаб намеченного увольнения уменьшился на 13%.