В Иркутской области не хватает кожемяк, риэлторов и горничных

По данным статистики, в апреле-июне принято на работу 43642 человека, уволено 39756. Вместо них приняты новые работники, а с учётом дополнительно введенных рабочих мест трудовое пополнение превысило отток кадров на 9,8%. На оставшиеся вакансии предполагается принять ещё 14406 человек (2,4% списочной численности). Каждая пятая вакансия относится к сфере здравоохранения и социальных услуг, где (как и в госуправлении, обеспечении военной безопасности, соцобеспечении) не заняты 3,9% имеющихся мест.
На крупных и средних предприятиях есть планы по сокращению штатов, но они многократно меньше, чем потребность в кадрах. В течение квартала работодатели намерены уволить 1033 человека (0,2% от общей численности). Если потребность в работниках в сравнении с предыдущим кварталом выросла на 6%, то масштаб намеченного увольнения уменьшился на 13%.
Во втором квартале не полностью занято было 59,6 тыс. человек, это каждый десятый работник крупных и средних предприятий Иркутской области. Самый распространённый способ сдерживания трудового энтузиазма — отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительный нежеланный отпуск получили 43,6 тыс. человек (7,4% списочной численности). Эта мера, как и неполный рабочий день (неделя) в сравнении с началом года применялись заметно реже (на 6−13%). Но при этом участились простои, по разным причинам простаивали 2143 человека (на 28% больше, чем в первом квартале).