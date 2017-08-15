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13:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми решили снести все киоски рядом с памятниками архитектуры

В будущем году нестационарные торговые объекты (НТО) в некоторых районах краевой столицы исчезнут. Таким образом городские власти намерены выполнить региональные нормативы, запрещающие использовать киоски и ларьки в зонах расположения объектов культурного наследия.

Грядущее сокращение числа НТО нанесет серьезный удар по малому бизнесу, считают предприниматели. Гораздо эффективней, по их мнению, облагораживать объекты мелкорозничной торговли, а не выдавливать их с городских улиц.

Решение об утверждении границ зон охраны культурного наследия было принято региональным правительством в мае прошлого года. Позднее появился реестр таких территорий: «Комсомольский проспект», «Проспект Ленина», «Проспект Сталина», «Социалистический городок «Рабочий поселок», «Поселок Мотовилихинского завода», «Егошихинский медеплавильный завод», «Губернский центр» и «Ансамбль Егошихинского кладбища». На всех территориях помимо иных ограничений запретили размещать НТО либо использовать их более четырех месяцев. Предпринимателей, чьи торговые объекты оказались в зонах охраны культурного наследия, поставили в известность, что договор на размещение НТО с ними продлен не будет и до конца первого квартала 2018 года киоски необходимо демонтировать.

По словам исполняющей обязанности начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Елены Гонцовой, определение границы достопримечательного места — сложный исследовательский процесс, в котором участвуют ученые — историки и краеведы. Подтверждает правильность этого решения государственная историко-культурная экспертиза и орган охраны памятников.

— Целесообразность появления достопримечательных мест в Перми очевидна — так мы сможем сохранить архитектурный облик отдельных территорий города периода их исторической застройки, — отметила руководитель. — В таких местах могут присутствовать элементы более современной застройки, но, как правило, они не являются доминирующими, сохраняется первоначальная планировка, стилистика фасадов, элементы благоустройства. Ограничения по использованию территорий достопримечательных мест призваны сохранить эту среду и исключить объекты, ее искажающие, в том числе несвойственные эпохе архитектурные формы. В частности, НТО, которых не существовало в 30−50-х годах прошлого века и тем более в период формирования центра Перми.

Сохранение исторического наследия имеет большое значение для города, считает владелец сети киосков печати Дмитрий Еремин, но, предпринимая что-либо в этом направлении, нельзя забывать и о возможных проблемах малого бизнеса, особенно если он несет социально значимую функцию. Это, например, предприятия, которые с помощью киосков распространяют прессу. По подсчетам предпринимателя, после вступления в силу новых требований к НТО с пермских улиц исчезнут 26 таких киосков. Это приведет к резкому ограничению доступа населения к печатной продукции, поскольку ежемесячно в них приобретают периодические издания 75 тысяч пермяков. Что касается самих предпринимателей, то новые требования могут стать причиной их банкротства, в результате сократятся налоговые поступления в бюджет и потеряют работу несколько сот сотрудников — продавцы, водители и сортировщики.

— Ужесточение законодательства в отношении малого бизнеса, выполняющего важную социальную функцию, на мой взгляд, не является насущной необходимостью, — пояснил Дмитрий Еремин. — Киоски прессы в подавляющем большинстве давно не уродуют облик города и не представляют пожарной опасности. Однако нам сегодня говорят, что в отдельных районах краевой столицы они не вписываются в фактуру застройки определенной эпохи: мол, не было в те времена газетных киосков. И для сохранения культурного наследия города НТО там надо убрать. Наверняка это утверждение актуально для исторического центра Перми, где много зданий постройки XIX века, но неужели газетных киосков не было в 30−50-е годы, когда создавался Комсомольский проспект, развивалась Мотовилиха и другие районы?

При всем уважении к ученым-краеведам, тотальный запрет там газетных киосков мне кажется сомнительным решением.

Это мнение разделяет и почетный архитектор России Игорь Луговой, считающий, что тема охраняемых зон культурного наследия сегодня непосредственно связана с градостроительной политикой. Цель данного процесса благая и отражена в федеральном законе N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», но реализация закона пока лежит преимущественно в одной плоскости.

— Объекты культурного наследия необходимо сохранять, но важно понять, каким образом это можно сделать эффективно, — рассуждает эксперт. — В первую очередь нужно следить за техническим состоянием архитектурных памятников, проводить регулярные ремонты, ведь мы имеем дело со зданиями почтенного возраста. Конечно, это связано с большими затратами, изыскать средства в бюджете города или края не всегда возможно. Но если сделать ремонт сложно, то ввести какое-либо ограничение можно без затрат.

О том, что федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия» не запрещает размещать НТО на территориях достопримечательных мест, говорит и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов. По его словам, документ разрешает вести хозяйственную деятельность, если она не противоречит требованиям сохранности объектов культурного наследия в современных условиях. Бизнес-омбудсмен уверен: интересы предпринимателей при утверждении зон охраны объектов культурного наследия должны быть соблюдены.

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