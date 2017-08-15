В Крыму град повредил более тысячи гектаров садов

Источник: РИА "Новости"

Град выпал в понедельник в Белогорском и Красногвардейском районах.

Читайте также На Белогорск обрушился град

«Выпал крупный град, диаметром более 20 миллиметров. Ущерб определен. Площадь территории, поврежденной от града, составила более 1100 гектаров, где располагаются фруктовые деревья. Процент повреждения фруктов, листового аппарата и в целом деревьев достиг более 70%», — сказал Гоцанюк на заседании крымского правительства.