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12:48 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму град повредил более тысячи гектаров садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Крупный град повредил более тысячи гектаров садов в двух районах Крыма, сообщил вице-премьер правительства республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

Град выпал в понедельник в Белогорском и Красногвардейском районах.

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«Выпал крупный град, диаметром более 20 миллиметров. Ущерб определен. Площадь территории, поврежденной от града, составила более 1100 гектаров, где располагаются фруктовые деревья. Процент повреждения фруктов, листового аппарата и в целом деревьев достиг более 70%», — сказал Гоцанюк на заседании крымского правительства.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что противоградовая служба в республике должна быть создана в 2018 году, чтобы впредь избежать негативных последствий осадков.

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