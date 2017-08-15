В екатеринбургских автобусах начинают тестировать повременные Екарты
Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге начался второй этап тестирования Екарты с повременным тарифом.
Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге начался второй этап тестирования Екарты с повременным тарифом.
Теперь она действует не только в трамваях и троллейбусах, но и на маршрутах муниципальных автобусов МОАП.
В коммерческом транспорте такие Екарты пока не действуют.
Отметим, что накануне, 14 августа, в городе началась дополнительная выдача «повременных» Екарт. Получить их можно на ул. Малышева, 44 (6 этаж) с 10:00 до 17:00. выдача будет осуществляться до 18 августа.