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13:12 (мск), источник: ЕАН

В екатеринбургских автобусах начинают тестировать повременные Екарты

Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге начался второй этап тестирования Екарты с повременным тарифом.

Теперь она действует не только в трамваях и троллейбусах, но и на маршрутах муниципальных автобусов МОАП.

В коммерческом транспорте такие Екарты пока не действуют.

Отметим, что накануне, 14 августа, в городе началась дополнительная выдача «повременных» Екарт. Получить их можно на ул. Малышева, 44 (6 этаж) с 10:00 до 17:00. выдача будет осуществляться до 18 августа.

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