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12:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 6 млн. рублей выделено на ремонт подземного пешеходного перехода на пл. Лядова Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Почти 6 млн. рублей выделено на ремонт подземного пешеходного перехода на пл. Лядова Нижнего Новгорода.

Источник: НТА-Приволжье

Как говорится на сайте госзакупок, аукцион на выполнение работ по ремонту подземного пешеходного перехода на пл. Лядова в Советском районе города проводит департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода. Торги планируется провести 4 сентября.

Согласно документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,794 млн. рублей. Все средства будут выделены из бюджета города на 2017 год по муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры г. Н. Новгород».

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 15 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года неизвестные похитили более 30 светильников из подземного пешеходного перехода на площади Лядова в Нижнем Новгороде.

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