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13:00 (мск), источник: Om1.ru

Глава Россельхознадзора Данкверт призвал ужесточить в Омской области карантин из-за свиной чумы

Москва продолжает отслеживать ситуацию с эпидемией АЧС в регионах России. Уже в ближайшее время все частные подворья будут обследоваться в обязательном порядке и в стране введут электронный ветеринарный учет скота.

Вчера, 14 августа 2017 года, руководитель Россельхознадзора России Сергей Данкверт провел целый ряд телефонных переговоров с регионами, пострадавшими от вспышки африканской чумы свиней (АЧС), включая Омскую область.

Переговоры касались внедрение ветеринарной электронной сертификации животных, находящихся на территории пострадавших от чумы регионов. При этом Данкверт потребовал от омских властей жестких мер в связи с распространением инфекции.

Напомним, ранее Данкверт в публичном выступлении обвинил ветеринарные службы Омской области в сокрытии информации по чуме, что вызвало ответную реакцию. Омичи потребовали объяснений и доказательств того, что факт заражения скрывался представителями властных структур.

Отметим, искажение информации могло быть вызвано тем, что факты заражения скрывались владельцами частных подворий, поэтому о факте эпидемии ветеринарным службам стало известно слишком поздно. Так, против фермера Виктора Фикселя, из села Верблюжье Саргатского района, тайно хоронившего поросят с начала весны, заведено уголовное дело. В итоге чума успела распространиться на девять районов Омской области и есть угроза заноса заразы в соседний Новосибирск.

По последним данным, в омском регионе зафиксировано 14 открытых очагов чумы. Карантинные мероприятия объявлены Любинском, Саргатском, Тюкалинском, Омском, Нижнеомском, Кормиловском, Таврическом, Горьковском и Оконешниковском районах. В регионе уже уничтожено почти 10 тысяч голов свиней. Общие потери от эпидемии в стране Россельхознадзор оценивает в 75 млрд рублей.

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