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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Сухой» сообщил о снижении надежности SSJ-100

Производитель SSJ-100 — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) совместно c итальянской компанией Alenia Aermacchi (входит в холдинг Leonardo-Finmeccanica) провели исследование, которое свидетельствует о снижении эксплуатационной надежности самолета. Об этом сообщает РБК.

Источник: Reuters

Исследование проводилось с 1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года. За это время количество эксплуатируемых самолетов выросло с 66 до 94, а средний показатель эксплуатационной надежности составил 97,3%. В течение года он снизился средневзвешенно на 0,25 процентных пункта (п.п.).

Согласно данным исследования, чаще всего у SSJ-100 отказывает пилотажно-навигационное оборудование, бытовое и аварийно-спасательное оборудование и система кондиционирования.

Представитель ГСС не прокомментировал выводы исследования, но сказал, что компания «постоянно реализует программу повышения надежности и исправности парка SSJ-100».

Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров связал снижение эксплуатационной надежности с тем, что производитель не может поддерживать ее на прежнем уровне при увеличении количества самолетов.

Данные исследования подтверждают, что самый низкий показатель эксплуатационной надежности — 95,81% — у «Аэрофлота», который является самым крупным покупателем SSJ-100 (в парке 30 шт.) В то же время у тайской Royal Thai Air Force (в парке 2 самолета) эксплуатационная надежность составляет 100%.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации рассказал о программе развития семейства SSJ 100, которая предполагает выпуск самолетов емкостью 120−130 кресел. По его словам, ОАК хочет выйти на уровень производства SSJ 100 — 30−40 самолетов в год.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Николаев
Не удивительно, что у тайской компании надёжность Сухих 100% - они их заказывали для полётов министров страны. Кстати, сейчас строится Сухой для тайского короля.
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