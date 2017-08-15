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15:14 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде завершился первый этап обновления Набережной им. 62-й Армии

Дорожники завершили первый этап комплексного обновления — укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на Набережной имени 62-й Армии в Волгограде, в границах от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе. Протяженность объекта 2,7 километра. Работа ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: РИАЦ

— Ремонт объектов по федеральному проекту ведется комплексный. Полностью срезается изношенный слой дорожного покрытия, и сверху укладывается современное — из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также ведется замена бортового камня, наращивание горловин колодцев, обустраиваются пешеходные дорожки и тротуары. Здесь их будет обустроено порядка 30 тысяч квадратных метров. Таким образом, дороги столицы региона становятся более комфортными и безопасными для передвижения, как пешеходов, так и автотранспорта, — отметил представитель заказчика — начальник отдела ГУ «Комдорстрой» Константин Шишкин.

Качество работы под постоянным контролем властей и общественников. Так и сегодня, на обновленном участке трассы брали взяты пробы выравнивающего слоя покрытия для испытания в независимой лаборатории.

— Предварительно можно сказать, что подрядчик выполнил свою работу качественно, толщина выравнивающего слоя даже больше установленной в контракте. Видно, что достигнуто хорошее сцепление с нижним слоем дорожной одежды. Более точно о качестве работы и использованных материалов скажут лабораторные испытания взятых образцов на прочность и плотность, — сообщил заместитель главного инженера независимой лаборатории Алексей Евтеев.

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Как рассказал руководитель подрядной организации — филиала № 2 ООО «ТрансСервис» Алексей Гудовский, все работы ведутся в плановом режиме, согласно графику. Ежедневно на объекте задействованы 40 дорожников и 12 единиц специализированной техники. Завершить восстановление Набережной 62-й Армии планируется до конца октября текущего года.

Напомним, что параллельно ведется строительство двух новых участков рокадной дороги. Соединившись с ними, обновленная Центральная набережная станет полноценным дублером проспекта имени Ленина, что позволит снизить нагрузку на Первую продольную магистраль и перераспределить транспортные потоки в центре Волгограда.

Отметим, что беспрецедентная по своему размаху работа по приведению в порядок дорожной сети ведется по всей территории региона. Так, только по названному федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Волгоградской агломерации в текущем году запланировано на первом этапе приведение в нормативное состояние 136 объектов. На эти цели предусмотрены 2,4 млрд рублей — половина этой сумма выделена из федерального бюджета, вторая — из регионального, с частичным муниципальным софинансированием. На эти средства планируется отремонтировать 86 километров региональных, межмуниципальных и местных автодорог, а также устранить 79 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В рамках проектах на аварийных участках устанавливается освещение, барьерное ограждение, современные дорожные знаки и светофоры.

Участие волгоградского региона в этом проекте — это один из результатов взаимодействия Волгоградской области с Министерством транспорта Российской Федерации и Росавтодором. Начиная с 2014 года, в регионе применяется комплексный подход к восстановлению и развитию автодорожной сети: созданы условия для привлечения крупных надежных компаний, используются современные технологии и материалы. В первую очередь обновляются ключевые автомагистрали и развязки, мосты и эстакады. Реализация инфраструктурных проектов — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым.

Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства были отмечены в ходе рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которая состоялась 8 августа в Волгограде.

То, что дороги Волгоградской области постепенно меняются к лучшему, отмечают и автовладельцы.

— Хотя я сейчас живу в Москве, но вырос в Волгограде и ежегодно приезжаю с семьей в родные края. И последние три года вижу, что городские и областные трассы становятся все качественнее. Особенно это заметно здесь, где мы находимся — на Набережной и на Первой продольной магистрали, — поделился своими впечатлениями водитель Сергей Шемигон.

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