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13:17 (мск), источник: Tengrinews

Затишье на KASE: что происходит с тенге

С 4 августа 2017 года курс нацвалюты держится на практически неизменном уровне в 332 тенге за доллар.

ЦБ: $ 59.9266   +0.13 € 70.3718   -0.29 ММВБ: $ 59.9300   +0.06 € 70.4050   -0.14

Недавние дневные торги завершились с ценой в 332,95 тенге. В связи с этим Tengrinews.kz приводит мнения экономистов о том, в чем причина такой необычной тенденции.

Как пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, это связано с несколькими факторами.

«Вчера курс рубля на ММВБ (Московская валютная биржа — Прим. Автора) остался почти без изменений, кроме этого, в пятницу доллар по отношению к остальным мировым валютам ослабел на 0,5 процента, тем самым компенсировав снижение стоимости нефти. На устойчивость влияет также начало квартального налогового периода, что повышает спрос на рубль, а курс рубля непосредственно влияет на тенге», — сказал экономист.

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Он также отметил, что факторами влияния помимо этого могут быть напряженность вокруг КНДР и слабые данные по уровню инфляции в США, что также снижает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики.

В свою очередь, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что на валютном рынке присутствует Нацбанк Казахстана. Она отметила, что курс тенге к доллару с 4 августа стабилен, и эта стабильность нарушалась только один раз — 11 августа, когда обменный курс на бирже опустился до 333 тенге за доллар. Но уже в понедельник статус-кво был восстановлен.

«Мы полагаем, что на курс тенге сейчас воздействуют две основные причины. Во-первых, опасения делового сообщества относительно ужесточения санкций США против России и их возможного влияния на экономику России и курс рубля. Сейчас уже ясно, что на экономику России санкции США практически не повлияют, поэтому валютные трейдеры в Казахстане немного успокоились, и тенге пока дальше вниз не идет. С другой стороны, стабильность курса валюты говорит об активности центрального банка страны на валютном рынке», — сказала она.

По ее мнению, вероятнее всего Нацбанк продает доллары, не позволяя тем самым тенге опускаться дальше вниз.

«Для экономики Казахстана стабильный курс тенге важен, так как инфляция в Казахстане достаточно высока, и Нацбанку важно не допустить дальнейшего раскручивания инфляционной спирали. Однако вопрос в том, может ли позволить Нацбанк и в дальнейшем тратить золотовалютные резервы для поддержания стабильного курса тенге, если он действительно регулирует курс. Полагаем, что в ближайшее время тенге останется в узком коридоре в 332−333 тенге за доллар», — сказала Мильчакова.

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