Затишье на KASE: что происходит с тенге
С 4 августа 2017 года курс нацвалюты держится на практически неизменном уровне в 332 тенге за доллар.
С 4 августа 2017 года курс нацвалюты держится на практически неизменном уровне в 332 тенге за доллар.
Недавние дневные торги завершились с ценой в 332,95 тенге. В связи с этим Tengrinews.kz приводит мнения экономистов о том, в чем причина такой необычной тенденции.
Как пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, это связано с несколькими факторами.
«Вчера курс рубля на ММВБ (Московская валютная биржа — Прим. Автора) остался почти без изменений, кроме этого, в пятницу доллар по отношению к остальным мировым валютам ослабел на 0,5 процента, тем самым компенсировав снижение стоимости нефти. На устойчивость влияет также начало квартального налогового периода, что повышает спрос на рубль, а курс рубля непосредственно влияет на тенге», — сказал экономист.
Он также отметил, что факторами влияния помимо этого могут быть напряженность вокруг КНДР и слабые данные по уровню инфляции в США, что также снижает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики.
В свою очередь, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что на валютном рынке присутствует Нацбанк Казахстана. Она отметила, что курс тенге к доллару с 4 августа стабилен, и эта стабильность нарушалась только один раз — 11 августа, когда обменный курс на бирже опустился до 333 тенге за доллар. Но уже в понедельник
«Мы полагаем, что на курс тенге сейчас воздействуют две основные причины.
По ее мнению, вероятнее всего Нацбанк продает доллары, не позволяя тем самым тенге опускаться дальше вниз.
«Для экономики Казахстана стабильный курс тенге важен, так как инфляция в Казахстане достаточно высока, и Нацбанку важно не допустить дальнейшего раскручивания инфляционной спирали. Однако вопрос в том, может ли позволить Нацбанк и в дальнейшем тратить золотовалютные резервы для поддержания стабильного курса тенге, если он действительно регулирует курс. Полагаем, что в ближайшее время тенге останется в узком коридоре в 332−333 тенге за доллар», — сказала Мильчакова.