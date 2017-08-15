Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Как понять, готов ли ребенок к детскому саду? (тест)
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Американские СМИ рассказали о «тревожных» стремлениях Саакашвили
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
14:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургскую Зеленую рощу выставили на аукцион

Для реконструкции.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга собирается сделать из Зеленой рощи «европейский» парк. Аукцион на проведение проектно-изыскательских работ на объекте размещен на портале госуслуг.

Заказчик оценил работы в 1,7 миллиона рублей. Победителю предстоит в срок до 20 апреля 2018 года определить геологическое строение грунтов парка, химический состав подземных вод, после чего разработать как минимум два варианта благоустройства этой территории.

Любимая горожанами Зеленая роща должна превратиться в современную спортивно-прогулочную зону. Приблизительная стоимость работ по капитальному благоустройству парка составит 10 миллионов рублей. В частности, обустроить газоны и цветники, установить скамейки и арт-объекты, проложить дополнительные пешеходные дорожки и асфальтобетонные велодорожки, которые в перспективе будут соединены с городским веломаршрутом.

На втором этапе реконструкции предполагается модернизировать существующие спортплощадки и обустроить зоны для активного отдыха, в том числе и для инвалидов. Планируется санитарная обрезка старых и высадка молодых деревьев с восстановлением напочвенного травяного покрова. Кроме того, на территории рощи появится культурно-историческая символика, выражающая «дух места».

Следует добавить, что в мае 2017 года депутатская комиссия Екатеринбурсгкой гордумы обследовала Зеленую рощу и приняла решение, что парк необходимо расширить, обустроить и защитить от недобросовестных застройщиков. В июне на одной из аллей открылась спортивная площадка для занятий воркаутом. Инвестором строительства площадки выступила Русская медная компания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Замминистра ЖКХ Прикамья ушел с поста
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь