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15:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На капремонт участка трассы «Курск-Воронеж» выделят до 129 млн рублей

Работы профинансируют из федерального бюджета.

Источник: РИА "Воронеж"

ФКУ «Черноземуправтодор» объявило тендер на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-298 «Курск-Воронеж» — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» км 209+000 — км 213+000 в Воронежской области в понедельник, 14 августа. Максимальная стоимость контракта составит до 128,6 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Согласно документам, капитальный ремонт участка трассы планируют закончить до 10 ноября 2018 года. Подрядчик обустроит водоотводы, заменит коммуникации и обновит дорожное покрытие. Сроки ввода объекта в эксплуатацию — не позднее 30 ноября 2018 года.

Подать заявку на участие в тендере можно до 7:00 среды, 30 августа 2017 года. Аукцион состоится 4 сентября.

Сотрудники ФКУ «Черноземуправтодор» также объявили аукцион на разработку рабочей документации на капремонт автодороги P-298 «Курск-Воронеж» — автодороги P-22 «Каспий» км 209+000 — км 213 + 000 в Воронежской области. Максимальная стоимость контракта составит до 3,79 млн рублей.

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