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17:13 (мск), источник: Zakon.kz

На 1,4 млн тенге оштрафовали в Алматы водителей автопарков за провоз безбилетных пассажиров

По итогам второй недели рейдов сотрудниками контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» были выявлены 198 нарушений при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта.

Источник: Zakon.kz

Из них 58 случаев — это провоз пассажиров без выдачи билетов и 140 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

При этом по каждому случаю провоза пассажира без билета водителям автобусов был выписан штраф в размере 5 МРП тенге.

«В целом, за тринадцать дней рейдов были выписаны штрафы водителям на сумму 1 406 780 тенге, а также 466 пассажирам по статье № 622 (2 МРП) на сумму более 2 114 708 тысяч тенге», — сообщили в Транспортном холдинге.

Как отмечается, за первую неделю введения дифференцированного тарифа, с 1 по 5 августа, были выявлены 144 нарушения при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. Из них 66 случаев — это провоз пассажиров без выдачи билетов, и 78 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом. На сумму более 800 тысяч тенге были оштрафованы 186 безбилетников.

В холдинге отметили, что рейдовые проверки будут проводиться до 31 декабря 2017 года при участии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, Инспекции транспортного контроля, Управления административной полиции и контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» в 8 административно-территориальных районах города, автовокзалах, крупных пассажиро-образующих остановках.

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