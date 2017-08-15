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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон

Самым дешевым пляжным туром с вылетом 1 сентября текущего года оказалась путевка в Крым. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

Недельный отдых в мини-отеле в селе Оленевка на западе полуострова (с включенным перелетом из Москвы и обратно, но без питания) обойдется двоим путешественникам в 19359 рублей.

Следом идет Сочи. Пакетный тур в Адлер будет стоить 24498 рублей. Замыкает тройку Анапа. Двое путешественников потратят 25827 рублей на семидневную поездку на кубанский курорт.

Четвертая и пятая позиция достались турецкому Кемеру (28567 рублей) и болгарскому городу Золотые Пески (30382 рубля) соответственно.

В топ-10 в порядке убывания также попали туры на греческий полуостров Халкидики, кипрский курорт Пафос, в регион Коста-Брава в Испании, населенный пункт Хаммамет в Тунисе и в таиландскую Паттайю.

В начале сентября пакетные туры подешевели почти на всех популярных пляжных направлениях, за исключением Таиланда.

Наиболее существенно упали цены на отдых в Сочи. Стоимость путевок в Адлер снизилась почти на 42 процента по сравнению с началом августа.

В апреле стало известно, что самым бюджетным направлением пляжного отдыха в Европе оказался болгарский курорт Солнечный Берег. В тройку лидеров также вошли регионы в Португалии и Испании.

Куда выгодно уехать отдыхать в августе
Во время загрузки произошла ошибка.
1 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Sergey Sergey
))) Брехня как всегда. В сумме всё заметно дороже обходится. Сама по себе путёвка, чуть ли не десятая часть расходов. Давайте уж полную выкладку. А то...
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