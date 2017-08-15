Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон

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Недельный отдых в мини-отеле в селе Оленевка на западе полуострова (с включенным перелетом из Москвы и обратно, но без питания) обойдется двоим путешественникам в 19359 рублей.

Следом идет Сочи. Пакетный тур в Адлер будет стоить 24498 рублей. Замыкает тройку Анапа. Двое путешественников потратят 25827 рублей на семидневную поездку на кубанский курорт.

Четвертая и пятая позиция достались турецкому Кемеру (28567 рублей) и болгарскому городу Золотые Пески (30382 рубля) соответственно.

В топ-10 в порядке убывания также попали туры на греческий полуостров Халкидики, кипрский курорт Пафос, в регион Коста-Брава в Испании, населенный пункт Хаммамет в Тунисе и в таиландскую Паттайю.

В начале сентября пакетные туры подешевели почти на всех популярных пляжных направлениях, за исключением Таиланда.

Наиболее существенно упали цены на отдых в Сочи. Стоимость путевок в Адлер снизилась почти на 42 процента по сравнению с началом августа.