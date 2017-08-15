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13:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральские аграрии продолжают получать субсидии

Аграрии Челябинской области получили более двух миллиардов рублей годовой государственной поддержки. О ходе оказания господдержки сельхозтоваропроизводителей рассказал сегодня, 15 августа, на селекторном совещании глава регионального минсельхоза.

По словам Сергея Сушкова, государственная поддержка аграриев региона в виде различных субсидий из федерального и областного бюджетов составила уже составила больше двух миллиардов рублей. Это 53% годовых ассигнований.

«До 1 сентября министерство принимает документы на выплату субсидий на приобретение минеральных удобрений. На возмещение части затрат на эти цели направляется 30 миллионов рублей из регионального бюджета. Денежные средства на счета получателей субсидий поступят в сентябре. До 20 августа принимаются документы для выплаты субсидий на приобретение племенного молодняка и семенного материала. Объем поддержки по этому направлению составляет 41 миллион рублей», — рассказал Сергей Сушков.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза области, с 6 по 14 сентября будут приниматься документы на выплату несвязанной поддержки на производство масличных культур и продовольственного картофеля. Завтра, 16 августа, правительство области рассмотрит порядок выплаты этих средств.

Благодаря решению губернатора до 172 миллионов рублей увеличены субсидии, которые будут выплачены на приобретение техники за счет средств регионального бюджета. В прошлом году на эти цели было направлено 62 миллиона рублей. В 2017 году в порядок выплаты субсидии внесены изменения, которые позволят получить частичное возмещение затрат на приобретение молочного оборудования и оборудования для утилизации сельскохозяйственных отходов. Это дополнительно к выплате субсидий на приобретение энергоемких тракторов и комбайнов, посевных комплексов, опрыскивателей, разбрасывателей удобрений и другой техники.

До 1 октября документы необходимо подать на выплату субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ежемесячно министерство принимает документы на выплату субсидий по компенсации процентных ставок по кредитам, оформленным до 1 января 2017 года. Выплата субсидий осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

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