В Челябинской области более тысячи многодетных семей получат земельные участки для строительства домов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент 156 многодетных семей уже получили землю для строительства домов.

В регионе сформировано 1 тыс. 849 участков из состава федеральных, областных и муниципальных земель. Так, 929 муниципальных земельных участков будут отданы участникам программы до конца 2017 года. Также область получила 72 гектара федеральных земель. Это 764 участка в поселке «Северный» Сосновского района. В настоящее время к ним подводится электроэнергия. На эти цели по распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделено 136,2 млн рублей. Подготовка коммуникаций закончится в октябре. После этого участки начнут передавать новым владельцам.

Министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин отметил, что практика помощи многодетным семьям будет продолжена и в последующие годы. «Программа по предоставлению участков многодетным семьям в Челябинской области будет продолжена, поскольку она реально улучшает качество их жизни. Они получают возможность не только построить жилье, но и вести подсобное хозяйство. Такая помощь сегодня очень востребована. Только с начала этого года заявки на получение земли подало 547 семей», — отметил он.