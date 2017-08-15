В Башкирии растет производство молока — Минсельхоз
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Производство молока в Башкортостане растет, констатировали в
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Производство молока в Башкортостане растет, констатировали в
К настоящему времени пятитысячный рубеж по молоку от каждой коровы преодолен в Учалинском районе, четырехтысячный — в Чекмагушевском и Аургазинском. По сравнению с прошлым годом «молочный» прирост в Учалинском районе составил 1084 кг, в Аургазинском — 331 кг, Чекмагушевском — 276 кг.
В среднем по республике на каждую корову сейчас приходится 3279 кг молока. Это на 154 кг больше, чем год назад.