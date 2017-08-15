В Башкирии растет производство молока — Минсельхоз

К настоящему времени пятитысячный рубеж по молоку от каждой коровы преодолен в Учалинском районе, четырехтысячный — в Чекмагушевском и Аургазинском. По сравнению с прошлым годом «молочный» прирост в Учалинском районе составил 1084 кг, в Аургазинском — 331 кг, Чекмагушевском — 276 кг.