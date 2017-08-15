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14:21 (мск), источник: ИА Башинформ

10 районов Башкирии получат автолавки для торговли в «безмагазинных» деревнях

УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана назвало пилотные районы, в которых будет реализован проект по развитию торгового обслуживания отдаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктов.

Среди них — Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.

Согласно распоряжению правительства, Госкомитету РБ по торговле и защите прав потребителей поручено закупить автолавки для торгового обслуживания отдаленных сел и деревень.

Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. В Госкомитете надеются, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Башкортостане насчитывается 1200 населенных пунктов, не охваченных торговым обслуживанием. Для решения этой проблемы из республиканского бюджета выделено в текущем году 15 млн рублей на приобретение автолавок.

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