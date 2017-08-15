10 районов Башкирии получат автолавки для торговли в «безмагазинных» деревнях

Среди них — Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.

Согласно распоряжению правительства, Госкомитету РБ по торговле и защите прав потребителей поручено закупить автолавки для торгового обслуживания отдаленных сел и деревень.

Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. В Госкомитете надеются, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы.