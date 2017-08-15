Увеличения средней зарплаты кубанцы не заметили из-за роста цен на продукты и услуги

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 31 628 рублей. По сравнению с маем 2017 года она увеличилась на 1,1%, с июнем 2016 года увеличилась на 4,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-июнь 2017 года составила 29 418 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4%.

Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в июне 2017 г. сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,6 раза выше среднекраевого уровня), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельностью в области информации и связи, обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (в 1,3 раза), добычей полезных ископаемых (в 1,2 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий (в 3,6 раза выше среднекраевого уровня).