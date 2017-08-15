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16:28 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Увеличения средней зарплаты кубанцы не заметили из-за роста цен на продукты и услуги

Краснодар, 15 августа, KrasnodarMedia. В июне 2017 года средний заработок по региону составлял 31 628 рублей, что больше чем летом прошлого года на 4,9%. Однако рост зарплаты остался незаметен для кубанцев из-за роста цен, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 31 628 рублей. По сравнению с маем 2017 года она увеличилась на 1,1%, с июнем 2016 года увеличилась на 4,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-июнь 2017 года составила 29 418 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4%.

Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в июне 2017 г. сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,6 раза выше среднекраевого уровня), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельностью в области информации и связи, обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (в 1,3 раза), добычей полезных ископаемых (в 1,2 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий (в 3,6 раза выше среднекраевого уровня).

Ниже среднекраевого уровня в июне 2017 года заработная плата сложилась в организациях, занятых деятельностью по операциям с недвижимым имуществом — в 1,4 раза, сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания — в 1,3 раза. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи и изделий из кожи — в 2,4 раза, производством мебели — в 2,2 раза, полиграфической деятельностью и копированием носителей информации, производством текстильных изделий — в 2,0 раза, производством одежды — в 1,9 раза, сообщает управление Федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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